Суд в Петербурге закрыл доступ к «Счастливым лесным друзьям», которые противоречат гуманистическому воспитанию россиян

На заседании были заслушаны экспертизы специалистов, которые сделали вывод о том, что в «Легендах смертельной битвы: месть скорпиона» превалируют сцены крайней жестокости, детально прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, элементы каннибализма, подобие рентгеновских снимков поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет. В русском переводе, указывают специалисты, присутствует нецензурная брань и жаргонизмы. Просмотр таких «легенд» может привести к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 июля, наложить табу для российских детей надзорное ведомство просило на анимационные фильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds (или «Счастливые лесные друзья»).

Не менее жестоким показалась экспертам и «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир». В нем нагие титаны разрывают людей на части и пожирают, пожирают детей, проливаются реки крови. В фильме, утверждается в экспертизе, до финальной сцены витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности. А просмотр несовершеннолетними этого фильма может нанести вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, а также развить фобии.



В «Аде Данте: Анимированный эпос» специалистов смутили не только сцены кровопролития, но и многочисленные обнаженные тела с гипертрофированными формами, а также эротические сцены.



Жестокость мультфильма «Космос: Территория смерти», по мнению экспертов, может косвенно повысить риск девиантного поведения у ребенка.



Мультсериал «Счастливые лесные друзья», уверены эксперты, выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. В сериале из несколько сотен мультфильмов продолжительностью до 3-х минут маленьких милых зверьков постоянно давят, разрывают на части и прочее.

