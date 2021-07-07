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Суд в Петербурге закрыл доступ к «Счастливым лесным друзьям», которые противоречат гуманистическому воспитанию россиян

Суд в Петербурге признал запрещенными в России ссылки на мультфильмы «Ад Данте» и «Счастливые лесные друзья»

Октябрьский районный суд просмотрел мультфильмы с элементами каннибализма, расчлененкой и обнаженкой, рассматривая иск прокурора о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 июля, наложить табу для российских детей надзорное ведомство просило на анимационные фильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds (или «Счастливые лесные друзья»).

На заседании были заслушаны экспертизы специалистов, которые сделали вывод о том, что в «Легендах смертельной битвы: месть скорпиона» превалируют сцены крайней жестокости, детально прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, элементы каннибализма, подобие рентгеновских снимков поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет. В русском переводе, указывают специалисты, присутствует нецензурная брань и жаргонизмы. Просмотр таких «легенд» может привести к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению.

Не менее жестоким показалась экспертам и «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир». В нем нагие титаны разрывают людей на части и пожирают, пожирают детей, проливаются реки крови. В фильме, утверждается в экспертизе, до финальной сцены витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности. А просмотр несовершеннолетними этого фильма может нанести вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, а также развить фобии.

В «Аде Данте: Анимированный эпос» специалистов смутили не только сцены кровопролития, но и многочисленные обнаженные тела с гипертрофированными формами, а также эротические сцены.

Жестокость мультфильма «Космос: Территория смерти», по мнению экспертов, может косвенно повысить риск девиантного поведения у ребенка.

Мультсериал «Счастливые лесные друзья», уверены эксперты, выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. В сериале из несколько сотен мультфильмов продолжительностью до 3-х минут маленьких милых зверьков постоянно давят, разрывают на части и прочее.

«Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», — приводит пресс-служба суждение эксперта.

Суд требования истца удовлетворил, признав запрещенной к распространению информацию по ссылкам на мультфильмы, приведенным в иске.

Петербургские суды уже накладывали запрет на ссылки, ведущие на страницы с аниме, и клипы, пропагандирующие АУЕ (деятельность запрещена на территории РФ в 2020 году).

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Комментарии (19)

Athair
Тссс... Пожалуйста, не говорите им про Футураму. ;)
zlopopik
В свое время друзья счастливого дерева казались забавными. Не страшнее сказок. Другие мульты, о которых идет речь в статье, не смотрел, ничего сказать о них не могу...
Удар по нравственности в большей степени наносит реклама, попса и культ наживы.
Gregory
А ведь когда-то, во времена не окончательно поехавших на псевдо-гуманизме - Happy Tree Friends даже по ящику показывали.
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