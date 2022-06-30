Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Турции

В Турции подтверждён первый случай заболевания человека оспой обезьян. Об этом 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
«Пациенту в возрасте 37 лет с ослабленным иммунитетом был поставлен диагноз оспа обезьян. Он находится в изоляции. Установлено, что других случаев [данного заболевания] при контакте [заразившегося] с другими людьми не обнаружено. Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте», — написал в соцсетях министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
К 24 июня в мире выявили более 3 тысяч подтверждённых случаев заражения оспой обезьян. По словам главы ВОЗ, масштабы передачи вируса от человека к человеку, «скорее всего, недооценены». Главный санитарный врач РФ Анна Попова полагает, что необходимости массово прививать россиян от нового вируса на сегодня нет, поскольку он не обладает пандемическим потенциалом.