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    Умер ректор Высшей школы сценических искусств, которого подозревают в захвате активов Райкина

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    Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин скончался в Москве, сообщает 30 июня телеграм-канал «Коммерсанта» со ссылкой на СМИ.

    Позже информацию подтвердил «Интерфакс».

    «Анатолий Евсеевич скончался в реанимации больницы ФМБА. Попал он туда второй раз уже, уголовное дело и все эти обвинения не прошли для него даром», — рассказал агентству адвокат ректора Василий Куликов.

    В апреле Бабушкинский суд в Москве отправил Полянкина под домашний арест на два месяца. Следствие обвинило его в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Полянкин выступал одним из участников рейдерского захвата активов народного артиста Константина Райкина и нанес тому ущерб в сотни миллионов рублей. Сам ректор свою причастность к делу отрицал.

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