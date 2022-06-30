Умер ректор Высшей школы сценических искусств, которого подозревают в захвате активов Райкина

Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин скончался в Москве, сообщает 30 июня телеграм-канал «Коммерсанта» со ссылкой на СМИ.



Позже информацию подтвердил «Интерфакс».

«Анатолий Евсеевич скончался в реанимации больницы ФМБА. Попал он туда второй раз уже, уголовное дело и все эти обвинения не прошли для него даром», — рассказал агентству адвокат ректора Василий Куликов.

В апреле Бабушкинский суд в Москве отправил Полянкина под домашний арест на два месяца. Следствие обвинило его в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Полянкин выступал одним из участников рейдерского захвата активов народного артиста Константина Райкина и нанес тому ущерб в сотни миллионов рублей. Сам ректор свою причастность к делу отрицал.