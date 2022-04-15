    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, с-в

    767мм

    97%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    После увольнения Райкина из театральной школы его имени ректора этого учреждения арестовали

    3696
    9 комментариев

    Суд в Москве отправил под домашний арест Анатолия Полянкина, ректора Высшей школы сценических искусств. Его обвиняют в мошенничестве.

    Об аресте Полянкина стало известно 15 апреля после решения суда. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, задержали ректора накануне.

    Ранее он заявил о приостановке занятий в школе имени Константина Райкина, мотивировал прерывание учебного процесса ухудшением финансового состояния школы. Студенты оспорили решение через суд. А 12 апреля Полянкин распорядился уволить Райкина, который занимал пост художественного руководителя учреждения.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Аристотель
    Высшая школа сценических искусств не принадлежит Райкину, он всего лишь наёмный худрук. Учредитель и ректор как раз Полянкин. Может Райкин после увольнения написал анонимку?
    chip1
    Полянкин большой персоной себя возомнил, так бывает у творческих людей на руководящей должности, в колонии его подлечат годик-два, будет при виде Райкина шляпу снимать!
    Свободу Лёхе!
    Тут скоро литра будет мало, так можно разориться..)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний