После увольнения Райкина из театральной школы его имени ректора этого учреждения арестовали

Суд в Москве отправил под домашний арест Анатолия Полянкина, ректора Высшей школы сценических искусств. Его обвиняют в мошенничестве.
Об аресте Полянкина стало известно 15 апреля после решения суда. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, задержали ректора накануне.
Ранее он заявил о приостановке занятий в школе имени Константина Райкина, мотивировал прерывание учебного процесса ухудшением финансового состояния школы. Студенты оспорили решение через суд. А 12 апреля Полянкин распорядился уволить Райкина, который занимал пост художественного руководителя учреждения.