Райкина уволили из его театральной школы

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов», — приводит издание заявление Студсовета ВШСИ.

Ректор Высшей школы сценических искусств, известной как театральная школа Константина Райкина, Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с поста художественного руководителя. Об этом 12 апреля сообщил журнал «Театр» со ссылкой на заявление Студенческого совета ВШСИ.

24 марта на сайте вуза был обнародован приказ ректора Анатолия Полянкина о приостановке деятельности ВШСИ с 1 апреля до 1 июня. Причиной этого называлось ухудшение финансирования института из-за задержки оплаты обучения студентами и оттока благотворительных взносов из-за некой «дискредитации института».



5 апреля РБК сообщил, что Останкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство студентов Высшей школы сценических искусств (ВШСИ, Театральная школа) о запрете приостановки деятельности учебного заведения. Таким образом, студенты получили возможность закончить учебный год и сдать экзамены.



О произошедшем увольнении «лица» заведения высказались ученики Константина Райкина, в том числе известные российские актеры — например Анна Чиповская, выпускница мастерской Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, актриса Театра Олега Табакова.



«Сегодня Полянкин уволил Константина Аркадьевича с поста художественного руководителя школы. Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ», — присоединилась к заявлению студентов актриса.

