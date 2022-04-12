Райкина уволили из его театральной школы

Ректор Высшей школы сценических искусств, известной как театральная школа Константина Райкина, Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с поста художественного руководителя. Об этом 12 апреля сообщил журнал «Театр» со ссылкой на заявление Студенческого совета ВШСИ.
«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов», — приводит издание заявление Студсовета ВШСИ.
24 марта на сайте вуза был обнародован приказ ректора Анатолия Полянкина о приостановке деятельности ВШСИ с 1 апреля до 1 июня. Причиной этого называлось ухудшение финансирования института из-за задержки оплаты обучения студентами и оттока благотворительных взносов из-за некой «дискредитации института».
5 апреля РБК сообщил, что Останкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство студентов Высшей школы сценических искусств (ВШСИ, Театральная школа) о запрете приостановки деятельности учебного заведения. Таким образом, студенты получили возможность закончить учебный год и сдать экзамены.
О произошедшем увольнении «лица» заведения высказались ученики Константина Райкина, в том числе известные российские актеры — например Анна Чиповская, выпускница мастерской Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, актриса Театра Олега Табакова.
«Сегодня Полянкин уволил Константина Аркадьевича с поста художественного руководителя школы. Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ», — присоединилась к заявлению студентов актриса.
Мария Лащева