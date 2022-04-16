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    «Ъ»: Ректора Высшей школы сценического искусства подозревают в рейдерском захвате

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    2 комментария

    Анатолия Полянкина, ректора Высшей школы сценического искусства, подозревают в захвате активов народного артиста Константина Райкина, 16 апреля сообщает «Коммерсантъ».

    По версии полицейского следствия, Полянкин выступал одним из участников рейдерского захвата и нанес Райкину ущерб в сотни миллионов рублей.

    Накануне Бабушкинский суд в Москве по ходатайству СУ УВД по Северо-Восточному округу отправил Полянкина под домашний арест на два месяца. Следствие обвинило его по статье «Мошенничество в особо крупном размере», однако в деле фигурирует только он один, его возможные сообщники пока не установлены.

    По версии следствия, в основу уголовного дела легло заявление Константина Райкина о том, что Полянкин заставил его обманом подписать документы, согласно которым все его активы, среди которых часть ТЦ «Райкин Плаза» и театральная школа, перешли под контроль ректора и людей, в интересах которых он мог действовать. Следующим шагом ректора Высшей школы сценических искусств стало увольнение Константина Райкина с поста худрука театра.

    Причиненный ущерб Константин Райкин оценил в 800 миллионов рублей, взяв в расчет только кадастровую стоимость недвижимости.

    Сам Анатолий Полянкин, по данным «Ъ», свою причастность к делу отрицает. Мягкую меру пресечения избрали, приняв во внимание почтенный возраст Полянкина и плохое состояние здоровья.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Кручу-верчу запутать хочу! Тактика гэбухи......
    Михаил Петров-Водкин
    Думали, что спецоперация всё спишет.
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