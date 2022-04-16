«Ъ»: Ректора Высшей школы сценического искусства подозревают в рейдерском захвате

Накануне Бабушкинский суд в Москве по ходатайству СУ УВД по Северо-Восточному округу отправил Полянкина под домашний арест на два месяца. Следствие обвинило его по статье «Мошенничество в особо крупном размере», однако в деле фигурирует только он один, его возможные сообщники пока не установлены.

По версии полицейского следствия, Полянкин выступал одним из участников рейдерского захвата и нанес Райкину ущерб в сотни миллионов рублей.

По версии следствия, в основу уголовного дела легло заявление Константина Райкина о том, что Полянкин заставил его обманом подписать документы, согласно которым все его активы, среди которых часть ТЦ «Райкин Плаза» и театральная школа, перешли под контроль ректора и людей, в интересах которых он мог действовать. Следующим шагом ректора Высшей школы сценических искусств стало увольнение Константина Райкина с поста худрука театра.



Причиненный ущерб Константин Райкин оценил в 800 миллионов рублей, взяв в расчет только кадастровую стоимость недвижимости.



Сам Анатолий Полянкин, по данным «Ъ», свою причастность к делу отрицает. Мягкую меру пресечения избрали, приняв во внимание почтенный возраст Полянкина и плохое состояние здоровья.

