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    «Каждому свое». Близкие Шатунова опубликовали его неизданную песню

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    3 комментария

    Близкие Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню — трек «Каждому свое», который не успел выйти при жизни певца. Ролик появился в его официальном YouTube-канале 29 июня.

    «Снова дует ветер перемен,

    Вырывая прошлого страницы.

    Вот и я, подобно легкой птице,

    Покидаю свой вчерашний плен.

    Расправляю крылья и лечу,

    Наполняя легкие свободой.

    Проведенные в неволе годы

    Вспоминать отныне не хочу.

    Каждому свое: сверчку — шесток,

    Птахе — небо, падшему — прощение.

    Всякому предавшему — забвение,

    Как ценнейший жизненный урок»,

    — поет Шатунов.

    Некоторые комментаторы назвали песню «пророческой» и «реквиемом самому себе».

    Легендарный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в больнице в ночь с 22 на 23 июня в результате острой сердечной недостаточности. О жизни, биографии, семье и смерти певца читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (3)

    Laska77
    ну Галкину и Пугачевой о такой памяти народной только мечтать, вряд ли кто букет принесет или вспомнит
    Laska77
    киньте в меня камень, кто ни разику не слушал Шатунова. У меня на работе админ пришел в понедельник и до сих пор : ... забудь его забудь... Я раньше думала- это просто Юра Шатунов, а оказывается -это ... моя молодость, моя память, мое всё... Ну кто понял, тот поймет... Это молодость.. Пусть земля ему будет пухом и царствия небесного, от всего сердца. Никогда не думала, что буду по нему ностальгировать.
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