«Каждому свое». Близкие Шатунова опубликовали его неизданную песню

Близкие Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню — трек «Каждому свое», который не успел выйти при жизни певца. Ролик появился в его официальном YouTube-канале 29 июня.
«Снова дует ветер перемен,
Вырывая прошлого страницы.
Вот и я, подобно легкой птице,
Покидаю свой вчерашний плен.
Расправляю крылья и лечу,
Наполняя легкие свободой.
Проведенные в неволе годы
Вспоминать отныне не хочу.
Каждому свое: сверчку — шесток,
Птахе — небо, падшему — прощение.
Всякому предавшему — забвение,
Как ценнейший жизненный урок»,
— поет Шатунов.
Некоторые комментаторы назвали песню «пророческой» и «реквиемом самому себе».
Легендарный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в больнице в ночь с 22 на 23 июня в результате острой сердечной недостаточности. О жизни, биографии, семье и смерти певца читайте в материале «Фонтанки».