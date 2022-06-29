«Каждому свое». Близкие Шатунова опубликовали его неизданную песню

киньте в меня камень, кто ни разику не слушал Шатунова. У меня на работе админ пришел в понедельник и до сих пор : ... забудь его забудь... Я раньше думала- это просто Юра Шатунов, а оказывается -это ... моя молодость, моя память, мое всё... Ну кто понял, тот поймет... Это молодость.. Пусть земля ему будет пухом и царствия небесного, от всего сердца. Никогда не думала, что буду по нему ностальгировать.