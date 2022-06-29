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    Боевые действия на Украине

    Британец Шон Пиннер обжаловал смертный приговор в суде ДНР

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    Верховный суд ДНР подтвердил получение кассационной жалобы от адвоката британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях на украинской стороне. Ее рассмотрят не позднее 2 месяцев со дня направления дела в инстанцию ВС ДНР.

    «Дата кассационного рассмотрения назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию (часть 1 статьи 408 УПК ДНР)», — цитирует 29 июня ТАСС представителя суда.

    Ранее адвокат Пиннера Юлия Церковникова заявила, что он, а также британец Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим готовят апелляционную жалобу.

    9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признав их виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников. В частности, Пиннер и Аслин проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. В МИД РФ заявили, что в соответствии с международным гуманитарным правом они не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных. Власти Великобритании заявили о намерении обжаловать приговор своим гражданам.

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