Британец Шон Пиннер обжаловал смертный приговор в суде ДНР

Верховный суд ДНР подтвердил получение кассационной жалобы от адвоката британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях на украинской стороне. Ее рассмотрят не позднее 2 месяцев со дня направления дела в инстанцию ВС ДНР.



«Дата кассационного рассмотрения назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию (часть 1 статьи 408 УПК ДНР)», — цитирует 29 июня ТАСС представителя суда.