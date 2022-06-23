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    Боевые действия на Украине

    Наёмники, приговорённые в ДНР к смертной казни, готовят прошения о помиловании

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    Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим, приговорённые в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях на украинской стороне, готовят апелляционную жалобу на приговор. Об этом 23 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Юлию Церковникову, адвоката Пиннера. По её словам, все трое начали готовить прошения о помиловании. Подать их можно после вступления приговора в законную силу.

    «В настоящее время мы с коллегами в интересах своих подзащитных готовим полный текст апелляционной жалобы на приговор. Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании, так как это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики, которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме», — рассказала Церковникова.

    9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни трёх иностранных граждан, признав их виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников. В частности, Пиннер и Аслин проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. В МИД РФ заявили, что в соответствии с международным гуманитарным правом они не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных. Власти Великобритании заявили о намерении приговор своим гражданам.

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