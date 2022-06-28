Губернатор Старовойт сообщил, что возле Курска сбили украинский беспилотник

Беспилотник был сбит восточнее Курска вечером 28 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что обошлось без разрушений.



«Сегодня, примерно в 22:17, восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — написал губернатор в телеграм-канале.

