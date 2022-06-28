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    Губернатор Старовойт сообщил, что возле Курска сбили украинский беспилотник

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    Беспилотник был сбит восточнее Курска вечером 28 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что обошлось без разрушений.

    «Сегодня, примерно в 22:17, восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — написал губернатор в телеграм-канале.

    За последние дни приграничные районы Курской области подвергаются обстрелам практически регулярно. В частности, утром 15 июня был обстрелян пункт пропуска «Крупец» на границе с Украиной. 17 июня из миномётов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе.

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