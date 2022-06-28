Генсек НАТО назвал присоединение Финляндии и Швеции самым быстрым в истории альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.

«То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — цитирует генсека РИА Новости 28 июня



Генсек НАТО добавил, что членство Швеции и Финляндии станет важным для альянса, но «наибольшее значение будет иметь для Балтийского региона».

«Просто посмотрите на карту и поймете, что они изменят всю ситуацию в Балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны — Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира», — объяснил Столтенберг.