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    Генсек НАТО назвал присоединение Финляндии и Швеции самым быстрым в истории альянса

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    22 комментария

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.

    «То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — цитирует генсека РИА Новости 28 июня

    Генсек НАТО добавил, что членство Швеции и Финляндии станет важным для альянса, но «наибольшее значение будет иметь для Балтийского региона».

    «Просто посмотрите на карту и поймете, что они изменят всю ситуацию в Балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны — Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира», — объяснил Столтенберг.

    Ранее стало известно, что Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

    О том, как возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на расклад сил в Балтийском регионе, «Фонтанке» ранее рассказали эксперты. В Кремле уже заявили, что такой шаг угрожает безопасности России и повлечет проработку мер для обеспечения безопасности.

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    Комментарии (22)

    Nerevar
    Вот уж точно спецоперация идёт по плану.
    Piter Russo
    Прощай безъядерный статус Балтики...
    Роман Рассольников
    Наш то Гроссмейстер верховный похлеще Остапа будет ! Всех уже переиграл ! П.с. Тоже нам все Нью-Васюки кстати обещает)
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