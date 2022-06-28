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    Пошлины на экспорт российского зерна и масла переводят в рубли

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    7 комментариев

    Таможенная подкомиссия одобрила перевод в рубли расчета пошлин на российский экспорт зерна и подсолнечного масла. Об этом 28 июня сообщается на сайте Минэкономразвития.

    «Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли», — говорится в сообщении министерства.

    Как отмечает замминистра Владимир Ильичев, изменения также помогут поддержать российский экспорт и обеспечить стабильность внутренних цен.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в следующем сельскохозяйственном году готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн. Кроме того, по словам президента, в 2022 году страна может добиться рекордных за всю свою историю показателей сбора зерновых.

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    Комментарии (7)

    Диванный Эксперт
    Лучше бы перейти на расчёты в золоте. Без банковских бумажек.
    atty
    Самое печальное, что эти "рекордные за всю свою историю показателей сбора зерновых" связаны исключительно с вывозом зерна с Украины, а также сельхозтехники и пр.
    Ser_N0771
    а по какому курсу переводить будут по ЦБ или иному?
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