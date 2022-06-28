Пошлины на экспорт российского зерна и масла переводят в рубли

Таможенная подкомиссия одобрила перевод в рубли расчета пошлин на российский экспорт зерна и подсолнечного масла. Об этом 28 июня сообщается на сайте Минэкономразвития.



«Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли», — говорится в сообщении министерства.

