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    Путин: Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 млн тонн

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    5 комментариев

    Экспорт пшеницы из России в следующем сельскохозяйственном году может достичь 50 млн тонн. Об этом 3 июня заявил президент РФ Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».

    «В текущем сельскохозяйственном году – 2021-2022 год – мы проэкспортируем 37 млн, а за 2022-2023, я думаю, что мы поднимем экспорт до 50 млн тонн», – сказал глава государства.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия в 2022 году может добиться рекордных за всю свою историю показателей сбора зерновых, он может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.

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    Комментарии (5)

    VKuser86771196
    Он скоро говно из туалета, начнёт продавать. Вся суть жида. А свой народ, пусть жрёт хлеб из фуражного зерна.
    Савва Морозов
    зимой, зимой.
    Денеб
    Украинской?
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