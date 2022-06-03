Путин: Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 млн тонн

Экспорт пшеницы из России в следующем сельскохозяйственном году может достичь 50 млн тонн. Об этом 3 июня заявил президент РФ Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».



«В текущем сельскохозяйственном году – 2021-2022 год – мы проэкспортируем 37 млн, а за 2022-2023, я думаю, что мы поднимем экспорт до 50 млн тонн», – сказал глава государства.

