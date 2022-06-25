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    «И не может быть речи»: президент Литвы резко высказался по транзиту в Калининград

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    1 комментарий

    Литва продолжит ограничивать транзит в Калининград — коридоров не будет, заявил президент страны Гитанас Науседа.

    «Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС. Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть речи о каких-либо „коридорах», — написал Науседа 25 июня на своей странице в соцсети.

    По словам президента, правительство должно срочно начать консультации с Еврокомиссией: только совместными действиями, по его мнению, можно добиться болезненности принятых мер.

    Таким образом он ответил на заявления о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает документ, разрешающий транзит в Калининград, и что меры могут смягчены — найден компромисс.

    Как писала «Фонтанка», Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». В России пообещали на это ответные меры.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Браво, Гитанас! С ними иначе нельзя......
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