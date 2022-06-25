«И не может быть речи»: президент Литвы резко высказался по транзиту в Калининград

Литва продолжит ограничивать транзит в Калининград — коридоров не будет, заявил президент страны Гитанас Науседа.



«Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС. Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть речи о каких-либо „коридорах», — написал Науседа 25 июня на своей странице в соцсети.

По словам президента, правительство должно срочно начать консультации с Еврокомиссией: только совместными действиями, по его мнению, можно добиться болезненности принятых мер.