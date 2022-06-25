Смерчи вновь грозят Сочи: туристов просят держаться подальше от воды

Администрация Сочи предупредила о возможном появлении новых смерчей над морем с выходом на сушу. Туристов и жителей города предупредили о рисках отдыха у воды.



«Не ослабевают ветровые нагрузки, сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и выхода их на сушу. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — сообщили в администрации города 25 июня.