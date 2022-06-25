Смерчи вновь грозят Сочи: туристов просят держаться подальше от воды

Администрация Сочи предупредила о возможном появлении новых смерчей над морем с выходом на сушу. Туристов и жителей города предупредили о рисках отдыха у воды.
«Не ослабевают ветровые нагрузки, сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и выхода их на сушу. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — сообщили в администрации города 25 июня.
С 23 на 24 июня в Лазаревском районе Сочи ливни спровоцировали выход рек из берегов. Подтоплены 14 населенных пунктов Сочи. Вода зашла почти в 90 домовладений. Машины с туристами смыло в море — накануне нашли тело второго погибшего.
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