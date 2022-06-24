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    В Сочи, где в море смыло два автомобиля, нашли тело второго погибшего

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    В зоне поиска двух автомобилей, смытых потоком воды в Лазаревском районе Сочи, обнаружили тело женщины — она стала второй найденной погибшей. Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Сочи.

    «Тело второй женщины обнаружено», — рассказали в администрации.

    Накануне стало известно, что два автомобиля смыло в море с 7 туристами, трое из которых дети. Сообщается, что погибла женщина, спасен один мужчина.

    «В море обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет. Со слов пострадавшего, ехали двумя машинами, обе смыло в море. Вместе с мужчиной в авто находились женщина и ребенок — 1 год 2 месяца», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

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