В Сочи, где в море смыло два автомобиля, нашли тело второго погибшего

В зоне поиска двух автомобилей, смытых потоком воды в Лазаревском районе Сочи, обнаружили тело женщины — она стала второй найденной погибшей. Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Сочи.

«Тело второй женщины обнаружено», — рассказали в администрации.



Накануне стало известно, что два автомобиля смыло в море с 7 туристами, трое из которых дети. Сообщается, что погибла женщина, спасен один мужчина.

«В море обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет. Со слов пострадавшего, ехали двумя машинами, обе смыло в море. Вместе с мужчиной в авто находились женщина и ребенок — 1 год 2 месяца», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

