Три ребенка находились в автомобилях, унесенных потоком воды в акваторию Черного моря

Трое детей находились в автомобилях, которые поток воды унес в Черное море с территории Лазаревского района Сочи. Об этом 24 июня сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
В ночь на 24 июня автомобили из-за обильных осадков и поднятия уровня рек смыло в акваторию Черного моря.
«По предварительным данным, [в автомобилях] находилось семь человек, трое из которых дети», — уточнили в ведомстве.
Организована доследственная проверка по факту исчезновения шести человек.
Накануне стало известно, что МЧС проводит поиски унесенных людей в Черное море. Удалось спасти одного человека — на плавающем бревне в море обнаружили 43-летнего мужчину.