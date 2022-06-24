Три ребенка находились в автомобилях, унесенных потоком воды в акваторию Черного моря

Трое детей находились в автомобилях, которые поток воды унес в Черное море с территории Лазаревского района Сочи. Об этом 24 июня сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.



В ночь на 24 июня автомобили из-за обильных осадков и поднятия уровня рек смыло в акваторию Черного моря.



«По предварительным данным, [в автомобилях] находилось семь человек, трое из которых дети», — уточнили в ведомстве.



Организована доследственная проверка по факту исчезновения шести человек.

