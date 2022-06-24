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    Три ребенка находились в автомобилях, унесенных потоком воды в акваторию Черного моря

    10732
    2 комментария

    Трое детей находились в автомобилях, которые поток воды унес в Черное море с территории Лазаревского района Сочи. Об этом 24 июня сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

    В ночь на 24 июня автомобили из-за обильных осадков и поднятия уровня рек смыло в акваторию Черного моря.

    «По предварительным данным, [в автомобилях] находилось семь человек, трое из которых дети», — уточнили в ведомстве.

    Организована доследственная проверка по факту исчезновения шести человек.

    Накануне стало известно, что МЧС проводит поиски унесенных людей в Черное море. Удалось спасти одного человека — на плавающем бревне в море обнаружили 43-летнего мужчину.

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    Комментарии (2)

    лысик
    Т.е. унесённые в море авто это у них нормально? Как и какульки?
    275102528
    На пляж на машинах заехали?
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