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    Смертельный отдых. Смотрите, что творится в Сочи

    5342
    5 комментариев

    Смертельный отдых в Сочи. На южный город обрушился жуткий шторм. Мощные смерчи формируются над морем и разносят всё вокруг. От пляжного кафе остались руины. Отдыхающие в шоке. Город затоплен после ливней. На сочинском «Арбате» — целая река. На дорогу сошли сели. В море унесло две машины с людьми. Два тела нашли. Поиски шестерых продолжаются.

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    Комментарии (5)

    над рекой Невой стоит дурман
    За уши вот только претягивать не надо , те неочень умные люди что решили под угрозой схода сели на машинах покататься по большей части сами виноваты.
    WWF
    В конце июня в Сочи +18+20, а в Питере +23+25)
    hal9000
    А чё мой коммент удалили..я его фигачил на экранной клавиатуре пол часа..подам жалобу в Страсбуг..!
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