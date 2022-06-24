Смертельный отдых в Сочи. На южный город обрушился жуткий шторм. Мощные смерчи формируются над морем и разносят всё вокруг. От пляжного кафе остались руины. Отдыхающие в шоке. Город затоплен после ливней. На сочинском «Арбате» — целая река. На дорогу сошли сели. В море унесло две машины с людьми. Два тела нашли. Поиски шестерых продолжаются.
Смертельный отдых. Смотрите, что творится в Сочи
Смертельный отдых в Сочи. На южный город обрушился жуткий шторм. Мощные смерчи формируются над морем и разносят всё вокруг. От пляжного кафе остались руины. Отдыхающие в шоке. Город затоплен после ливней. На сочинском «Арбате» — целая река. На дорогу сошли сели. В море унесло две машины с людьми. Два тела нашли. Поиски шестерых продолжаются.
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