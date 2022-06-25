Минюст США осудил отмену конституционного права на аборт

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст не согласен с решением Верховного суда, признавшего право женщин на аборт неконституционным. Он назвал его отказом от доктрины судебного прецедента.
«Министерство юстиции категорически не согласно с решением суда. Оно наносит сокрушительный удар по репродуктивной свободе в Соединенных Штатах. Это окажет немедленное и необратимое влияние на жизнь людей по всей стране», – говорится в сообщении министерства от 24 июня.
Ранее Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое признавало конституционное право женщин на аборты. Теперь штаты могут запрещать прерывать беременность, что уже сделали в Миссури и Техасе.