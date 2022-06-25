Минюст США осудил отмену конституционного права на аборт

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст не согласен с решением Верховного суда, признавшего право женщин на аборт неконституционным. Он назвал его отказом от доктрины судебного прецедента.



«Министерство юстиции категорически не согласно с решением суда. Оно наносит сокрушительный удар по репродуктивной свободе в Соединенных Штатах. Это окажет немедленное и необратимое влияние на жизнь людей по всей стране», – говорится в сообщении министерства от 24 июня.