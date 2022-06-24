Представитель Шатунова заявил, что у него нет претензий к работе скорой помощи и врачей

У друзей покойного Юрия Шатунова нет претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца, скончавшегося накануне от обширного инфаркта. Об этом 24 июня заявил его представитель Аркадий Кудряшов.



«Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем», — сказал он РИА Новости.



Накануне в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения, что диспетчер скорой помощи якобы отказался направить бригаду к Шатунову. В Московской областной станции скорой медицинской помощи опровергли эту информацию, заявив, что друзья решили сами везти Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты.

