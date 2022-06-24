    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd53.32eur55.96
    ТЕМА ДНЯ

    «Алые паруса» — онлайн

    Программа «Алых парусов»Обыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Представитель Шатунова заявил, что у него нет претензий к работе скорой помощи и врачей

    2006
    обсудить

    У друзей покойного Юрия Шатунова нет претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца, скончавшегося накануне от обширного инфаркта. Об этом 24 июня заявил его представитель Аркадий Кудряшов.

    «Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем», — сказал он РИА Новости.

    Накануне в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения, что диспетчер скорой помощи якобы отказался направить бригаду к Шатунову. В Московской областной станции скорой медицинской помощи опровергли эту информацию, заявив, что друзья решили сами везти Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты.

    Певец Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Его главными хитами стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и другие. Шатунова похоронят 28 июня на Троекуровском кладбище.

    Смотрите на «Фонтанке» видеофрагменты последних концертов Шатунова и его лучшие песни.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close