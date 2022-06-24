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    РЖД остановили отправку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу

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    РЖД приостановили погрузку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу. Ограничения вступили в действие накануне и будут действовать «до отмены».

    Как пояснили «Интерфаксу» в компании 24 июня, речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет. Какие именно грузы РЖД перестали отправлять, не уточняется.

    Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Санкт-Петербурге нашлась компания, которая готова поставлять «санкционку» в Калининград.

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