РЖД остановили отправку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу

РЖД приостановили погрузку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу. Ограничения вступили в действие накануне и будут действовать «до отмены».



Как пояснили «Интерфаксу» в компании 24 июня, речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет. Какие именно грузы РЖД перестали отправлять, не уточняется.



Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Санкт-Петербурге нашлась компания, которая готова поставлять «санкционку» в Калининград.

