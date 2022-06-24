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    В петербургском «Мостотресте» объяснили, что за жижа лилась в Мойку

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    Серо-бурая жижа, которую в пятницу днём выплёскивали в Мойку, — сильно разбавленный ил. Так специалисты избавлялись от воды, просочившейся из реки в зону ремонта набережной.

    «Во время проведения работ по капитальному ремонту набережной реки Мойки у Конюшенного ведомства, а именно манёвров со шпунтовой конструкцией, произошло затопление зоны производства работ. Вода вместе с илом из реки направилась в зону работ, и появилась опасность затопления. Для устранения внештатной ситуации были включены насосы откачки воды из котлована, а шпунтовые конструкции экстренно усилили», — сообщили «Фонтанке» 24 июня в пресс-службе «Мостотреста».

    Там же добавили, что в зоне производства, где случилось затопление, нет жидких или твёрдых отходов. Работа со свайным основанием уже завершена.

    «Фонтанка» писала, что днём 24 июня местный житель заметил, как мощный поток серо-бурой жижи стекал в Мойку и расползался по воде крупными пятнами. За трубой, которая выплёскивала странную жидкость, стоял мужчина, который придерживал её одной рукой. Похожая история происходила в начале мая в том же месте.

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