«Тинькофф Инвестиции» начнут брать комиссию за хранение валюты на брокерском счете

«Тинькофф Инвестиции» с 4 июля вводят комиссию за хранение валюты на брокерском счете, говорится в сообщении на сайте «Тинькофф».

Как говорится в заявлении от 24 июня, плата за хранение сумм, превышающих 10 тысяч долларов, евро или британских фунтов, — 1% в месяц или 0,033% в день. Комиссия будет взиматься ежедневно, но исключительно с сумм, хранящихся в указанных валютах, и не распространяется на ценные бумаги клиентов на брокерских счетах. Новые условия распространяются на все тарифы «Тинькофф Инвестиций».



В компании сообщили, что с 4 июля проведут специальную акцию, в рамках которой клиенты «Тинькофф Инвестиций» получат возможность продать без комиссий доллары США, евро и британские фунты, а также инвестировать деньги в покупку биржевого золота и серебра без комиссии.

