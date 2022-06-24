    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd53.36eur55.99
    Программа «Алых парусов»Жить в России ПутинаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Тинькофф Инвестиции» начнут брать комиссию за хранение валюты на брокерском счете

    1295
    2 комментария

    «Тинькофф Инвестиции» с 4 июля вводят комиссию за хранение валюты на брокерском счете, говорится в сообщении на сайте «Тинькофф».

    Как говорится в заявлении от 24 июня, плата за хранение сумм, превышающих 10 тысяч долларов, евро или британских фунтов, — 1% в месяц или 0,033% в день. Комиссия будет взиматься ежедневно, но исключительно с сумм, хранящихся в указанных валютах, и не распространяется на ценные бумаги клиентов на брокерских счетах. Новые условия распространяются на все тарифы «Тинькофф Инвестиций».

    В компании сообщили, что с 4 июля проведут специальную акцию, в рамках которой клиенты «Тинькофф Инвестиций» получат возможность продать без комиссий доллары США, евро и британские фунты, а также инвестировать деньги в покупку биржевого золота и серебра без комиссии.

    Банк «Тинькофф» ввел плату за хранение валюты с 23 июня. А также установил новые условия валютных переводов за границу. Минимальная сумма — 20 000 долларов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    ЦБ уже выступил с осуждением?
    Денеб
    Ну что ж....можно понять....«Тинькофф Инвестиции» тоже кушать хотят......
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close