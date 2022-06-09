Тинькофф Банк с 23 июня вводит ежемесячную комиссию за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте, а также закрывает существующие накопительные счета в долларах и евро. Теперь положить деньги под проценты можно будет только в российских рублях, сообщает пресс-служба банка в четверг, 9 июня.
Стоимость обслуживания для владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках составит
Уточняется, что эта мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка». Также до 30 июня «Тинькофф» отменит комиссию за SWIFT-переводы.
Кроме того, с 23 июня открыть накопительный счет в Тинькофф Банке можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в валюте будут закрыты, хранящиеся на них средства переведут клиентам.
Ранее комиссию