Тинькофф Банк с 23 июня вводит ежемесячную комиссию за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте, а также закрывает существующие накопительные счета в долларах и евро. Теперь положить деньги под проценты можно будет только в российских рублях, сообщает пресс-служба банка в четверг, 9 июня.

Стоимость обслуживания для владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках составит 1 % в месяц при балансе свыше 1000 условных валютных единиц. Комиссия будет списываться ежедневно. Аналогичные изменения в скором времени коснутся и валюты, хранящейся на брокерских счетах.

Уточняется, что эта мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка». Также до 30 июня «Тинькофф» отменит комиссию за SWIFT-переводы.

Кроме того, с 23 июня открыть накопительный счет в Тинькофф Банке можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в валюте будут закрыты, хранящиеся на них средства переведут клиентам.