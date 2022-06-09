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    «Тинькофф» вводит плату за хранение валюты

    1962
    10 комментариев

    Тинькофф Банк с 23 июня вводит ежемесячную комиссию за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте, а также закрывает существующие накопительные счета в долларах и евро. Теперь положить деньги под проценты можно будет только в российских рублях, сообщает пресс-служба банка в четверг, 9 июня.

    Стоимость обслуживания для владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках составит 1 % в месяц при балансе свыше 1000 условных валютных единиц. Комиссия будет списываться ежедневно. Аналогичные изменения в скором времени коснутся и валюты, хранящейся на брокерских счетах.

    Уточняется, что эта мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка». Также до 30 июня «Тинькофф» отменит комиссию за SWIFT-переводы.

    Кроме того, с 23 июня открыть накопительный счет в Тинькофф Банке можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в валюте будут закрыты, хранящиеся на них средства переведут клиентам.

    Ранее комиссию 0,2 % на обслуживание валютных счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах ввел Райффайзенбанк.

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    Комментарии (10)

    Марти МакФлай
    А кто дает по 200,кстати? Я б продал.Как раз сегодня купил по 68,5.
    275072673
    Так о чему так удевляться если в реальности за одну рваную зеленую бумажку уже дают по самым скромным подсчетам в районе 200-т деревяных рублей. А к долларам и евро для наших банков вход закрыт а значит даже выплатить проценты просто не чем.
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