Для солидных господ. «Тинькофф» не отправляет за границу платежи меньше 20 тысяч долларов, а за «входящие» берет комиссию от 200 долларов

Банк «Тинькофф» опубликовал новые (с 16 июня) условия валютных переводов за границу. Самое бросающееся в глаза новое правило — «Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 $», говорится в сообщении банка в его телеграм-канале.

«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — объяснил банк своим клиентам.