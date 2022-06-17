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    Экономика и санкции

    Для солидных господ. «Тинькофф» не отправляет за границу платежи меньше 20 тысяч долларов, а за «входящие» берет комиссию от 200 долларов

    1878
    9 комментариев

    Банк «Тинькофф» опубликовал новые (с 16 июня) условия валютных переводов за границу. Самое бросающееся в глаза новое правило — «Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 $», говорится в сообщении банка в его телеграм-канале.

    «Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — объяснил банк своим клиентам.

    С недавних пор «Тинькофф» — один из немногих крупных банков в России, все еще оказывающих услуги переводов за границу по системе SWIFT. Однако еще в апреле его клиенты начали массово жаловаться на слишком длинные сроки осуществления переводов. А чуть позже банк и вовсе объявил, что останавливает переводы в евро.

    Еще одно новое правило, на которое обратили внимание меньше, — введение крупной комиссии на прием входящих платежей в валюте: «Появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода».

    «Несмотря на складывающиеся обстоятельства, мы верны нашему главному принципу и ставим интересы клиентов превыше всего», — говорится в сообщении банка.

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    Комментарии (9)

    Hmyr’
    Очередной русский олигарх прогнулся перед хозяином в обмен на лояльность
    Alex000
    Всему клубу любителей - мои поздравления.
    angel of death
    а чё вы хотели от Потанин-банка? =)
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