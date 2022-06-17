Для солидных господ. «Тинькофф» не отправляет за границу платежи меньше 20 тысяч долларов, а за «входящие» берет комиссию от 200 долларов

Банк «Тинькофф» опубликовал новые (с 16 июня) условия валютных переводов за границу. Самое бросающееся в глаза новое правило — «Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 $», говорится в сообщении банка в его телеграм-канале.
«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — объяснил банк своим клиентам.
С недавних пор «Тинькофф» — один из немногих крупных банков в России, все еще оказывающих услуги переводов за границу по системе SWIFT. Однако еще в апреле его клиенты начали массово жаловаться на слишком длинные сроки осуществления переводов. А чуть позже банк и вовсе объявил, что останавливает переводы в евро.
Еще одно новое правило, на которое обратили внимание меньше, — введение крупной комиссии на прием входящих платежей в валюте: «Появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода».
«Несмотря на складывающиеся обстоятельства, мы верны нашему главному принципу и ставим интересы клиентов превыше всего», — говорится в сообщении банка.