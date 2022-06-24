Не пытайтесь повторить. Куда пропадает добро кота Елисея, сняла на видео петербурженка

Не только уточка лишилась своего дома в Летнем саду по воле неизвестных воришек, но и кот Елисей — своего капитала.
Читательница «Фонтанки» Дарья
Кота на пешеходной улице в центре Петербурга обобрали в ночь на 24 июня, около 12 часов, рассказывает читательница «Фонтанки» Дарья. «Какой-то негодяй обокрал котика на Малой Садовой. Сбрасывал деньги на землю и потом спустился. Орали, что у них традиция так раз в год делать», — рассказывает Дарья.
Петербуржцы и гости города наудачу кидают монетки к ногам кота Елисея, а ещё Чижику на Фонтанке, так же, как в фонтаны и водоёмы. Некоторые граждане используют эту традицию как способ подзаработать.
В тот же вечер из Менажерейного пруда в Летнем саду неизвестные молодые люди украли фигурку уточки. Правда, особой ценности она не представляет. Более серьёзный инцидент произошёл у Дворцового моста. Молодая женщина, любовавшаяся репетицией «Алых парусов», зацепилась обручальным кольцом за ограду и практически лишилась пальца.