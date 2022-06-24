    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd53.36eur55.99
    Программа «Алых парусов»Жить в России ПутинаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Не пытайтесь повторить. Куда пропадает добро кота Елисея, сняла на видео петербурженка

    3087
    5 комментариев

    Не только уточка лишилась своего дома в Летнем саду по воле неизвестных воришек, но и кот Елисей — своего капитала.

    Читательница «Фонтанки» Дарья

    Кота на пешеходной улице в центре Петербурга обобрали в ночь на 24 июня, около 12 часов, рассказывает читательница «Фонтанки» Дарья. «Какой-то негодяй обокрал котика на Малой Садовой. Сбрасывал деньги на землю и потом спустился. Орали, что у них традиция так раз в год делать», — рассказывает Дарья.

    Петербуржцы и гости города наудачу кидают монетки к ногам кота Елисея, а ещё Чижику на Фонтанке, так же, как в фонтаны и водоёмы. Некоторые граждане используют эту традицию как способ подзаработать.

    В тот же вечер из Менажерейного пруда в Летнем саду неизвестные молодые люди украли фигурку уточки. Правда, особой ценности она не представляет. Более серьёзный инцидент произошёл у Дворцового моста. Молодая женщина, любовавшаяся репетицией «Алых парусов», зацепилась обручальным кольцом за ограду и практически лишилась пальца.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Zdobsi
    Мерзко и противно. В Италии это карается хорошим штрафом и монеты из фонтанов город сдает. И поибль идет на содержание фонтанов. А тут эти дикие люди то на росстральные колонны залезут-портят скульптуры из известняка, то городские скульптуры ломают. Надо прославить виновника там, где он живёт. Чтобы его родителям, друзьям и знакомым было за него стыдно. Показать по тв и местных СМИ. Они думают, что анонимно,народу много, никто не заметит. Пусть на него, там где он живёт и работает/учится пальцем показывают.
    Misha Timoshin
    ASSASSINS CREED
    VKuser1313760
    Пошлый провинциальный памятник, которому не место в Петербурге. Каждый раз стыдно
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close