Не пытайтесь повторить. Куда пропадает добро кота Елисея, сняла на видео петербурженка

Не только уточка лишилась своего дома в Летнем саду по воле неизвестных воришек, но и кот Елисей — своего капитала.

Кота на пешеходной улице в центре Петербурга обобрали в ночь на 24 июня, около 12 часов, рассказывает читательница «Фонтанки» Дарья. «Какой-то негодяй обокрал котика на Малой Садовой. Сбрасывал деньги на землю и потом спустился. Орали, что у них традиция так раз в год делать», — рассказывает Дарья.



Петербуржцы и гости города наудачу кидают монетки к ногам кота Елисея, а ещё Чижику на Фонтанке, так же, как в фонтаны и водоёмы. Некоторые граждане используют эту традицию как способ подзаработать.

