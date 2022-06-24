Из пруда в Летнем саду украли фигурку утки. Русский музей о ней не скорбит

В Летнем саду из Менажерийного пруда неизвестные украли декоративную фигуру уточки. Очевидцы зафиксировали процесс на видео.

О «бесцеремонном похищении» сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Предварительно молодые люди поплескались в фонтане и в пруду. Дальнейшая судьба уточки неизвестна», — пишут в группе.



В пресс-службе Русского музея 24 июня «Фонтанке» подтвердили, что неизвестные подростки совершили кражу накануне. Проводится проверка. Художественной и исторической ценности фигурка не имеет.

