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    Из пруда в Летнем саду украли фигурку утки. Русский музей о ней не скорбит

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    В Летнем саду из Менажерийного пруда неизвестные украли декоративную фигуру уточки. Очевидцы зафиксировали процесс на видео.

    О «бесцеремонном похищении» сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Предварительно молодые люди поплескались в фонтане и в пруду. Дальнейшая судьба уточки неизвестна», — пишут в группе.

    В пресс-службе Русского музея 24 июня «Фонтанке» подтвердили, что неизвестные подростки совершили кражу накануне. Проводится проверка. Художественной и исторической ценности фигурка не имеет.

    «Фигурка уточки была куплена на средства сотрудников музея для украшения пруда. О дальнейшей покупке пока неизвестно, так как это личная инициатива сотрудников», — отметили в пресс-службе.

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