Черепаха в Озерках не смогла отобрать яйца у чомг и испугалась вороны. Взгляните на её красное ухо

В Петербурге становится настолько тепло, что его начинают заселять черепахи. Обитательница Суздальских озёр попозировала фотографу.
«Много было новостей за разные года, что на Суздальских озёрах живут черепахи. А недавно даже писали, как черепаха хотела отобрать яйца у чомг! Но вот мне никак черепаха не попадалась. Всё пряталась от меня. И вот наконец-то встреча состоялась», — рассказывает Антон Кубышкин 24 июня в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». По его словам, фотосессию прервала ворона: испугала рептилию, и та «пометалась в замешательстве, нашла нужный путь и достаточно быстро рванула».
На днях черепаху заметили в Волковском пруду в Купчино.
В Петербурге и Ленобласти черепахам сложно выжить в природе: наши зимы для них слишком холодные. Черепахи, которых горожане купили, а потом «отпустили», то есть выбросили на улицу, фактически обречены.