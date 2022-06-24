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    Черепаха в Озерках не смогла отобрать яйца у чомг и испугалась вороны. Взгляните на её красное ухо

    2001
    1 комментарий
    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    В Петербурге становится настолько тепло, что его начинают заселять черепахи. Обитательница Суздальских озёр попозировала фотографу.

    «Много было новостей за разные года, что на Суздальских озёрах живут черепахи. А недавно даже писали, как черепаха хотела отобрать яйца у чомг! Но вот мне никак черепаха не попадалась. Всё пряталась от меня. И вот наконец-то встреча состоялась», — рассказывает Антон Кубышкин 24 июня в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». По его словам, фотосессию прервала ворона: испугала рептилию, и та «пометалась в замешательстве, нашла нужный путь и достаточно быстро рванула».

    На днях черепаху заметили в Волковском пруду в Купчино.

    В Петербурге и Ленобласти черепахам сложно выжить в природе: наши зимы для них слишком холодные. Черепахи, которых горожане купили, а потом «отпустили», то есть выбросили на улицу, фактически обречены.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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