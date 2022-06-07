Прямиком из сказки. В купчинском парке увидели беззаботную Тортиллу

Во Фрунзенском районе Петербурга, заметили черепаху, которая перебирала лапками, вплавь покоряя один из водоёмов. Заснять её на видео удалось одному из очевидцев.



На кадрах, опубликованных местной жительницей в социальных сетях 7 июня, запечатлена рептилия, которая неспешно передвигается по поверхности Волковского пруда, на фоне слышны птичьи крики.

