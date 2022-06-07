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    Прямиком из сказки. В купчинском парке увидели беззаботную Тортиллу

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    Автор: Купчино — Фрунзенский район | Подслушано

    Во Фрунзенском районе Петербурга, заметили черепаху, которая перебирала лапками, вплавь покоряя один из водоёмов. Заснять её на видео удалось одному из очевидцев.

    На кадрах, опубликованных местной жительницей в социальных сетях 7 июня, запечатлена рептилия, которая неспешно передвигается по поверхности Волковского пруда, на фоне слышны птичьи крики.

    В комментариях к записи некоторые горожане выразили беспокойство за судьбу черепахи. Неизвестно, как она будет спасаться от зимних морозов. Другие пояснили: рептилия живёт в водоёме уже второй год, а потому переживать за её благополучие не стоит.

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