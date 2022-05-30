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    Птичий детсад в Петербурге. Посмотрите на гоголя-героиню и оставшуюся без обеда черепаху

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    Петербург превращается в птичий детский сад. В скверах, парках, на прудах и просто во дворах подрастают птенцы. Им сейчас сложно, многие учатся летать, охотятся за ними не только кошки и вороны, но даже черепахи.

    Фото: Стас Крутоверцев / Птицы СПб и России
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    Подписчик группы «Птицы СПб и России» насчитал в одном выводке самки гоголя 20 птенцов. В комментариях предполагают, что утка могла «приютить» чужой выводок, оставшийся без матери, как бывает у гоголей.

    В Приоратском парке в Гатчине Дарья наблюдала, как родитель учит летать маленького дрозда. Чтобы заставить птенца покинуть гнездо, его выманивают червяком.

    Лысухи обосновались во многих водоёмах Петербурга. На Верхнем Суздальском озере болотная черепаха хотела поживиться яйцами этой птицы, но мать не позволила.

    Многие птенцы вызывают желание помощь, например оказавшиеся на земле слетки или утята, которым сложно преодолеть высокий поребрик. Однако трогать их не стоит, так они осваивают взрослые навыки для самостоятельной жизни.

    Фото: Стас Крутоверцев / Птицы СПб и России

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