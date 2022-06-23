Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Украина и Молдавия получили статус кандидатов в Евросоюз. Соответствующее решение согласовали на саммите глав государств ЕС 23 июня.
О решении сообщили главы государств Евросоюза, передают РИА Новости. «Европейский совет предоставил статус страны-кандидата Украине и Молдавии», — рассказал он. Ранее Еврокомиссия отмечала, что вступление в ЕС подразумевает выполнение Киевом определенных условий и может растянуться более чем на десять лет. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил на открытии саммита, что предоставление статуса кандидата в ЕС носит символический характер.
На сегодняшнем саммите обсудили и возможность вхождения в ЕС Грузии. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, саммит «решил признать европейскую перспективу Грузии» и готов предоставить ей статус страны-кандидата в ЕС, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».