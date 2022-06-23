Несколько часов, чтобы добежать до магазина. В Петербурге до субботы не будут продавать алкоголь

Несколько часов осталось до момента, когда витрины с алкоголем в Петербурге станут недоступны для горожан более чем на сутки. «Сухой» период из-за празднования «Алых парусов» стартует в 22:00 23 июня и завершится лишь в 11 утра субботы.
Кроме того, в центре города продолжаются ограничения по транспорту из-за подготовки к празднику всех выпускников. Подробнее о перекрытиях можно узнать в материале «Фонтанки». Где можно полюбоваться парусами, не притворяясь вчерашним школьником, рассказываем здесь.