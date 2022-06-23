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    Несколько часов, чтобы добежать до магазина. В Петербурге до субботы не будут продавать алкоголь

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    16 комментариев

    Несколько часов осталось до момента, когда витрины с алкоголем в Петербурге станут недоступны для горожан более чем на сутки. «Сухой» период из-за празднования «Алых парусов» стартует в 22:00 23 июня и завершится лишь в 11 утра субботы.

    Кроме того, в центре города продолжаются ограничения по транспорту из-за подготовки к празднику всех выпускников. Подробнее о перекрытиях можно узнать в материале «Фонтанки». Где можно полюбоваться парусами, не притворяясь вчерашним школьником, рассказываем здесь.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (16)

    VKuser1453803
    Единственный день в году, когда можно позавидовать жителям Кудрово или Мурино...
    SERGEY111
    Ну и какой эффект ожидают власти ? В итоге люди закупятся вдвойне или втройне и все естественно выпьют - отличная забота о здоровье .
    274637451
    кому надо тот давно прикупил.молодежь нынче ушлая...
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