В Петербурге резко сократилось число 100-балльников по физике

Опубликованы результаты ЕГЭ петербургских выпускников по истории, обществознанию и физике. Средний балл по предметам в городе выше, чем по стране.

Как сообщает комитет по образованию 23 июня, ЕГЭ по истории сдавали 3 249 человек. 28 участников получили на экзамене 100 баллов. В прошлом году максимум заработали 16 человек. Средний балл по Петербургу составил 59,9, в России — 57,95.

В ЕГЭ по физике приняли участие 4 381 человек. Средний балл по городу составил 57,3, по России — 54,11. Максимальное количество баллов получили 5 человек. В прошлом году на 100 баллов физику сдали 32 выпускника.