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    В Петербурге резко сократилось число 100-балльников по физике

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    5 комментариев

    Опубликованы результаты ЕГЭ петербургских выпускников по истории, обществознанию и физике. Средний балл по предметам в городе выше, чем по стране.

    Как сообщает комитет по образованию 23 июня, ЕГЭ по истории сдавали 3 249 человек. 28 участников получили на экзамене 100 баллов. В прошлом году максимум заработали 16 человек. Средний балл по Петербургу составил 59,9, в России — 57,95.

    В ЕГЭ по физике приняли участие 4 381 человек. Средний балл по городу составил 57,3, по России — 54,11. Максимальное количество баллов получили 5 человек. В прошлом году на 100 баллов физику сдали 32 выпускника.

    ЕГЭ по обществознанию сдавали 10 282 человека. По Петербургу средний балл — 61,6, по России — 59,88. Максимальные число баллов получили 18 человек, в прошлом году — 19.

    В этом году в Петербурге увеличилось число 100-бальников по профильной математике и уменьшилось по химии.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (5)

    VKuser1453803
    Как в байке " За НВП и историю. На НВП учили как стрелять, на истории - в кого".
    Майор Пронин
    В этом году реально увеличилась сложность, как профильных ЕГЭ, так и олимпиад, о чём минпрос Кравцов говорил год назад. Знаю совершенно точно, не по-наслышке.
    Денеб
    Зачем патриотам физика? Урок закона божьего....Военная подготовка в качестве физкультуры ....История России или как враги пытались уничтожить российское государство......
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