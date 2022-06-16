Петербургские выпускники ставят рекорды на ЕГЭ по профильной математике

Опубликованы результаты единого госэкзамена по русскому языку и математике. Средний балл по обязательным предметам в Петербурге выше, чем по России.
Как сообщили в комитете по образованию 16 июня, 226 петербургских школьников получили за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. В прошлом году максимум заработали 257 учеников. Средний балл по предмету в городе составил 71,5, в России — 68,3.
В ЕГЭ по математике базового уровня около 90% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий. Средний балл — 4,2 из 5 (ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе). В прошлом году экзамен не проводился.
ЕГЭ по математике профильного уровня сдали на 100 баллов 63 выпускника, в прошлом году — 25. Средний балл по профильной математике в Петербурге составил 58,5, в России — 56,9.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии.