Петербургские выпускники ставят рекорды на ЕГЭ по профильной математике

Опубликованы результаты единого госэкзамена по русскому языку и математике. Средний балл по обязательным предметам в Петербурге выше, чем по России.



Как сообщили в комитете по образованию 16 июня, 226 петербургских школьников получили за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. В прошлом году максимум заработали 257 учеников. Средний балл по предмету в городе составил 71,5, в России — 68,3.

