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    Петербургские выпускники ставят рекорды на ЕГЭ по профильной математике

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    2 комментария

    Опубликованы результаты единого госэкзамена по русскому языку и математике. Средний балл по обязательным предметам в Петербурге выше, чем по России.

    Как сообщили в комитете по образованию 16 июня, 226 петербургских школьников получили за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. В прошлом году максимум заработали 257 учеников. Средний балл по предмету в городе составил 71,5, в России — 68,3.

    В ЕГЭ по математике базового уровня около 90% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий. Средний балл — 4,2 из 5 (ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе). В прошлом году экзамен не проводился.

    ЕГЭ по математике профильного уровня сдали на 100 баллов 63 выпускника, в прошлом году — 25. Средний балл по профильной математике в Петербурге составил 58,5, в России — 56,9.

    Ранее стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Ну и где окажутся "рекордсмены" через 5 лет?
    своих не бросаем
    как правило 90% стобальников живут в регионах типа дагестан дон, чичня дон.
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