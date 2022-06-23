В Европе приняли решение о переносе «Евровидения» из Украины

Европейский вещательный союз решил все же перенести «Евровидение», которое, по логике конкурса, в 2023 году должно пройти на Украине. Кто будет проводить песенное состязание — пока неизвестно.

Сообщение о переносе места проведения конкурса союз опубликовал 23 июня. «EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну. Союз продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса следующего года», — сказано в заявлении.