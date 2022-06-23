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    В Европе приняли решение о переносе «Евровидения» из Украины

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    1 комментарий

    Европейский вещательный союз решил все же перенести «Евровидение», которое, по логике конкурса, в 2023 году должно пройти на Украине. Кто будет проводить песенное состязание — пока неизвестно.

    Сообщение о переносе места проведения конкурса союз опубликовал 23 июня. «EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну. Союз продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса следующего года», — сказано в заявлении.

    О том, что «Евровидение» будет проведено в другой стране, стало известно 17 июня. Киев заявил, что против такого решения и намеревается его оспорить.

    Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам проведения конкурса следующий должен проходить в стране, которую представляет победитель предыдущего.

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    Комментарии (1)

    Z O V
    Как так-то? Там уже и бороды женщины отращивают и полупокерам права дали. Это фиаско.
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