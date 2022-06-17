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    Боевые действия на Украине

    «Мы честно выиграли Евровидение». Украина оспорит перенос конкурса в Великобританию

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    5 комментариев

    Украина не согласна с переносом песенного конкурса Евровидение-2023 в Великобританию и намерена добиваться изменения этого решения. Такое заявление 17 июня сделал министр культуры страны Александр Ткаченко.

    «Украина не согласна с характером принятия такого решения — когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. <…> Мы честно выиграли Евровидение-2022 и сейчас выполнили все условия в указанные сроки по процессу согласования его проведения на Украине — предоставили гарантии безопасности и [предложили] возможные места проведения конкурса. <…> Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно заявлено Европейскому вещательному союзу», — пишет Ткаченко.

    Киев требует провести дополнительные переговоры.

    17 июня стало известно, что Евровидение в следующем году вместо победительницы конкурса примет Великобритания. Организаторы решили, что в нынешних условиях Украина не сможет провести это мероприятие.

    Напомним, что победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам проведения конкурса следующий должен проходить в стране, которую представляет победитель предыдущего.

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    Комментарии (5)

    Батарейкин
    Бугага!!!!!!
    Z O V
    как так?! оставить клоунов без единственной перемоги - не кошерно.
    Ярополк
    Вы его СЛИШКОМ ЧЕСТНО выиграли🤣😂🤣😂
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