«Мы честно выиграли Евровидение». Украина оспорит перенос конкурса в Великобританию

Украина не согласна с переносом песенного конкурса Евровидение-2023 в Великобританию и намерена добиваться изменения этого решения. Такое заявление 17 июня сделал министр культуры страны Александр Ткаченко.



«Украина не согласна с характером принятия такого решения — когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. <…> Мы честно выиграли Евровидение-2022 и сейчас выполнили все условия в указанные сроки по процессу согласования его проведения на Украине — предоставили гарантии безопасности и [предложили] возможные места проведения конкурса. <…> Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно заявлено Европейскому вещательному союзу», — пишет Ткаченко.