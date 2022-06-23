Microsoft будет сворачивать бизнес в России «до тех пор, пока от него ничего не останется»

Корпорация Microsoft намерена полностью уйти с российского рынка. Обещают оказать поддержку сотрудникам.

Формулировку президента корпорации Брэда Смита 23 июня приводит Washington Post. По его словам, Microsoft намерен закончить какие-либо бизнес-процессы в России «до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего».

Продажи в России корпорация остановила в марте, после начала спецоперации. В начале июня говорилось о сокращении деятельности, а к концу месяца пользователи не смогли загрузить некоторые обновления.