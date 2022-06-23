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    Microsoft будет сворачивать бизнес в России «до тех пор, пока от него ничего не останется»

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    18 комментариев

    Корпорация Microsoft намерена полностью уйти с российского рынка. Обещают оказать поддержку сотрудникам.

    Формулировку президента корпорации Брэда Смита 23 июня приводит Washington Post. По его словам, Microsoft намерен закончить какие-либо бизнес-процессы в России «до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего».

    Продажи в России корпорация остановила в марте, после начала спецоперации. В начале июня говорилось о сокращении деятельности, а к концу месяца пользователи не смогли загрузить некоторые обновления.

    Ранее о полной остановке деятельности в России заявил производитель сетевого оборудования Cisco.

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    Комментарии (18)

    Alex000
    Windows Update для региона и локализации тоже закроют?
    Если да - это будет просто феерия.
    Денеб
    Лахтинские тут как тут......
    Алик-1
    Ни разу ничего не покупал у Микрософта за всю его историю в России. У них точно тут был бизнес? Или это про чиновников, которые тратили бюджетные деньги сразу на тысячи лицензий? Так пусть лучше деньги в России остаются и у нас появился свой самый богатый Гейтс
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