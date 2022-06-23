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    Экономика и санкции

    Компания Cisco решила окончательно свернуть деятельность в России

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    11 комментариев

    Американский производитель сетевого оборудования Cisco заявил о планомерном уходе с российского и белорусского рынков. Обещают решить все финансовые вопросы, в том числе по предоплатам.

    Заявление компании 23 июня опубликовано на сайте компании. Речь идет о постепенном уходе из России и Белоруссии. «Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования наших финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение», — говорится в тексте.

    Компания производит маршрутизаторы, Ethernet-коммуникаторы, точки доступа Wi-Fi, продукты для IP-телефонии, AMT-коммутаторы, системы видеонаблюдения, серверы и другое оборудование.

    Cisco приостановила деятельность в России в марте этого года.

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    Комментарии (11)

    Alex000
    Блин, мне уже даже интересно стало, чем всё это кончится.
    Фейрверк ожидается быть просто потрясающим.
    Денеб
    Импортозаместим, патриоты?
    kоt-obormot
    айаЙАй - какжешь я буду теперь камеры видеонаблюдения свои обновлять.
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