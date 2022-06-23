Компания Cisco решила окончательно свернуть деятельность в России

Американский производитель сетевого оборудования Cisco заявил о планомерном уходе с российского и белорусского рынков. Обещают решить все финансовые вопросы, в том числе по предоплатам.
Заявление компании 23 июня опубликовано на сайте компании. Речь идет о постепенном уходе из России и Белоруссии. «Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для урегулирования наших финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение», — говорится в тексте.
Компания производит маршрутизаторы, Ethernet-коммуникаторы, точки доступа Wi-Fi, продукты для IP-телефонии, AMT-коммутаторы, системы видеонаблюдения, серверы и другое оборудование.
Cisco приостановила деятельность в России в марте этого года.