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    Оспа обезьян

    В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в России вводить локдаун из-за оспы обезьян

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    1 комментарий

    В России не собираются вводить локдаун или переводить работников на дистанционный формат работы из-за оспы обезьян. Об этом 23 июня заявила профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    «В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

    По словам Пшеничной, оспа обезьян не распространяется так же легко и стремительно, как COVID-19 или грипп. Одним из основных условий её передачи является близкий и длительный контакт с больным без мер предосторожности.

    Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир не готов к возможному появлению новой пандемии. Он также отметил, что человечество должно серьёзно отнестись к урокам, полученным во время пандемии коронавируса.

    «Фонтанка» писала, что в ВОЗ насчитали уже 2,1 тысячи случаев оспы обезьян у человека в 42 странах. При этом главный санитарный врач РФ Анна Попова выразила мнение, что необходимости массово прививать россиян от нового вируса на сегодня нет, поскольку он не обладает пандемическим потенциалом.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (1)

    идиот
    если вспомнить заявления про ковид, то нынешнее можно воспринимать как 100% ограничения введут.
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