В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в России вводить локдаун из-за оспы обезьян

«В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы», — цитирует Пшеничную РИА Новости.

В России не собираются вводить локдаун или переводить работников на дистанционный формат работы из-за оспы обезьян. Об этом 23 июня заявила профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, оспа обезьян не распространяется так же легко и стремительно, как COVID-19 или грипп. Одним из основных условий её передачи является близкий и длительный контакт с больным без мер предосторожности.



Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир не готов к возможному появлению новой пандемии. Он также отметил, что человечество должно серьёзно отнестись к урокам, полученным во время пандемии коронавируса.



«Фонтанка» писала, что в ВОЗ насчитали уже 2,1 тысячи случаев оспы обезьян у человека в 42 странах. При этом главный санитарный врач РФ Анна Попова выразила мнение, что необходимости массово прививать россиян от нового вируса на сегодня нет, поскольку он не обладает пандемическим потенциалом.

