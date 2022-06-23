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    «Ничто не предвещало». Приятель Юрия Шатунова рассказал, каким ему запомнился музыкант

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    2 комментария

    У Юрия Шатунова не было никаких проблем со здоровьем, ничто не предвещало скорой трагедии. Об этом 23 июня MSK1.RU рассказал его приятель — музыкант-гармонист Павел Уханов.

    «Мы познакомились три года назад. В последние годы он очень увлекся игрой на гармони, даже на своем сольном концерте в Crocus City Hall он на ней играл. На этой почве мы с ним и подружились. Никаких проблем со здоровьем у Юры не было, всё у него было нормально. Он всегда был очень открытым человеком, очень светлым», — сказал Уханов.

    По его словам, не было совершенно никаких предпосылок к тому, что музыкант скоро погибнет. В последний раз, вспомнил Уханов, он виделся с Шатуновым, чтобы взять у него интервью — ролик появился на You-Tube в начале июня.

    «Еще вчера мы с ним переписывались, должны были сегодня встретиться», — добавил приятель солиста группы «Ласковый май».

    Звездный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в Домодедово в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Медики рассказали, как больше часа боролись за его жизнь. Ожидается, что его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Смотрите на «Фонтанке» видеофрагменты последних концертов Шатунова и его лучшие песни.

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    Комментарии (2)

    DEMOMON
    Может хватит уже?
    Троfimoв
    Вчера Пьер, сегодня Шатунов...че началось-то? Молодые ж относительно еще(
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