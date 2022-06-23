«Ничто не предвещало». Приятель Юрия Шатунова рассказал, каким ему запомнился музыкант

У Юрия Шатунова не было никаких проблем со здоровьем, ничто не предвещало скорой трагедии. Об этом 23 июня MSK1.RU рассказал его приятель — музыкант-гармонист Павел Уханов.



«Мы познакомились три года назад. В последние годы он очень увлекся игрой на гармони, даже на своем сольном концерте в Crocus City Hall он на ней играл. На этой почве мы с ним и подружились. Никаких проблем со здоровьем у Юры не было, всё у него было нормально. Он всегда был очень открытым человеком, очень светлым», — сказал Уханов.

