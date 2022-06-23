ЗакС отказался запретить губернатору Петербурга избираться вечно

Заксобрание Петербурга не поддержало на заседании 23 июня поправки группы оппозиционных депутатов об отмене положения, которое позволяет губернатору города избираться на любое количество сроков.

Они предлагали отменить принятое в первом чтении законопроекта положение и запретить главе города избираться более двух раз подряд. Кроме того, парламентарии предлагали, чтобы одна и та же кандидатура на должность вице-губернатора не могла быть представлена для согласования более двух раз, повторно согласование могло бы проводиться не позднее чем через один месяц.

Еще одно не прошедшее предложение: ограничение возможности главы города менять сферу полномочий своих заместителей. Авторы поправки предлагали такой порядок: губернатор в случае изменения полномочий вице-губернатора должен уведомить Заксобрание, которое имеет право рассмотреть вопрос о согласовании изменений. Если ЗакС не рассматривает вопрос в срок, он считается согласованным, если не утверждает изменение, губернатор был бы не вправе менять полномочия своему заместителю.

Также авторы безуспешно попытались отменить принятый в первом чтении пункт, который позволяет губернатору отстранять глав муниципальных образований от должности.

Ранее в этот день депутаты поддержали предложение губернатора и в рамках второго чтения сами у себя забрали полномочия согласовывать кандидатуры вице-губернаторов.



При этом ЗакС поддержал возврат членам парламента права присутствовать на заседании правительства Петербурга и принимать в нем участие с правом совещательного голоса (в первом чтении их «понизили» до статуса слушателей. Авторы поправки группа членов парламента от всех фракций: Павла Иткина, Романа Кононенко, Павла Крупника, Дмитрия Павлова, Марины Шишкиной и Александра Шишлова.

