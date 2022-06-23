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    Выборы 2021

    ЗакС отказался запретить губернатору Петербурга избираться вечно

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    5 комментариев

    Заксобрание Петербурга не поддержало на заседании 23 июня поправки группы оппозиционных депутатов об отмене положения, которое позволяет губернатору города избираться на любое количество сроков.

    Поправки рассматривались в рамках второго чтения корректировки Устава Петербурга. Ряд предложений, ограничивающих возможности представителей исполнительной власти, подали фракция «Яблоко» (Александр Шишлов и Борис Вишневский), коммунист Алексей Зинчук и справедливоросс Михаил Амосов.

    Они предлагали отменить принятое в первом чтении законопроекта положение и запретить главе города избираться более двух раз подряд. Кроме того, парламентарии предлагали, чтобы одна и та же кандидатура на должность вице-губернатора не могла быть представлена для согласования более двух раз, повторно согласование могло бы проводиться не позднее чем через один месяц.

    Также авторы безуспешно попытались отменить принятый в первом чтении пункт, который позволяет губернатору отстранять глав муниципальных образований от должности.

    Еще одно не прошедшее предложение: ограничение возможности главы города менять сферу полномочий своих заместителей. Авторы поправки предлагали такой порядок: губернатор в случае изменения полномочий вице-губернатора должен уведомить Заксобрание, которое имеет право рассмотреть вопрос о согласовании изменений. Если ЗакС не рассматривает вопрос в срок, он считается согласованным, если не утверждает изменение, губернатор был бы не вправе менять полномочия своему заместителю.

    Ранее в этот день депутаты поддержали предложение губернатора и в рамках второго чтения сами у себя забрали полномочия согласовывать кандидатуры вице-губернаторов.

    При этом ЗакС поддержал возврат членам парламента права присутствовать на заседании правительства Петербурга и принимать в нем участие с правом совещательного голоса (в первом чтении их «понизили» до статуса слушателей. Авторы поправки группа членов парламента от всех фракций: Павла Иткина, Романа Кононенко, Павла Крупника, Дмитрия Павлова, Марины Шишкиной и Александра Шишлова.

    Устав города корректируется на основании законопроекта губернатора Александра Беглова. Его представитель в Мариинском дворце Константин Сухенко во время первого чтения на вопрос о необходимости снять ограничение на «вечное» избрание увидел в этом «глубинный смысл», а председатель ЗакСа Александр Бельский сослался на приведение законодательства города в соответствие с федеральным после вступления в силу закона Клишаса — Крашенинникова, который приняли после внесения поправок в Конституцию.

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    Комментарии (5)

    274643763
    И как теперь от этого бездаря избавиться
    А13579
    Предлагаю ещё пост губернатора передавать по наследству))
    Satyr
    Рыбка сгнила с головы...
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