«Орган, который мало что может». ЗакС больше не будет согласовывать кандидатуры вице-губернаторов

Заксобрание Петербурга отказывается от своего права согласовывать кандидатуры вице-губернаторов города. Большинство депутатов на заседании 23 июня поддержали соответствующую поправку губернатора к законопроекту, который корректирует городской устав, во втором чтении.
Поправку поддержали 35 депутатов, против всего 9. Перед голосованием замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский призвал коллег не поддерживать это предложение.
«С самого начала закладывалось положение о том, что законодательная власть имеет право участвовать в формировании исполнительной. <...> Вам сейчас губернатор предлагает открыто и цинично от этого права отказаться. <...> Это отказ городского парламента влиять на исполнительную власть», — заявил депутат.
Он добавил, что норма существует с момента появления Устава Петербурга, и предложил коллегам не превращать самих себя «в орган, который мало что может».
В настоящее время Заксобрание должно согласовать кандидатуру вице-губернаторов, которые предлагает глава города. Это согласование будет отменено, если соответствующий пункт законопроекта пройдет третье чтение неизменным.