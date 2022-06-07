«В этом и есть глубинный смысл». Представитель Беглова рассказал, почему губернатору разрешат избираться вечно

Законодательное собрание по предложению губернатора Петербурга и главы комитета по законодательству Всеволода Беликова меняет Устав Санкт-Петербурга. Документ губернатора регламентирует отношение главы города и руководителей муниципалитетов, порядок выборов губернатора, а также дальнейшей его работы.

В числе прочего губернатору разрешают увольнять глав муниципальных советов и дают главе региона право избираться более двух сроков подряд. В ответ на вопрос депутата Наталии Астаховой представитель губернатора Константин Сухенко сообщил депутатам, что не может объяснить, зачем именно это делается. «Может, в этом и есть глубинный смысл», — загадочно сказал он на заседании 7 июня.

Ему помог спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Он заметил, что документ приводит устав в соответствие с федеральным законодательством, а именно с законом Клишаса — Крашенинникова, который приняли после внесения поправок в Конституцию.

Поправки в устав вызвали критику со стороны оппозиционных депутатов. Так, Михаил Амосов заявил, что поправки были внесены кулуарно, тогда как при написании устава этот процесс был максимально публичен. Яблочник Борис Вишневский заявил, что правки создают фактически единую вертикаль и делают зависимыми депутатов.



Изменения в устав, которые предложил депутат Всеволод Беликов, предполагают в числе прочего, что депутаты не будут обязаны выступать на заседании правительства города: им отводится роль слушателей вместо участников заседания с совещательным голосом. Эта норма также возмутила оппозиционных депутатов. Кроме того, поправки вызвали вопросы у бывшей судьи Уставного суда депутата Ольги Герасиной: она заметила, что документ изменяет порядок начала работы депутатского корпуса, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался и регламентировался в судебном порядке.

