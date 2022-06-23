Nike окончательно уходит из России

Американский производитель обуви и одежды Nike заявил о намерении полностью уйти с российского рынка. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее сообщение компании.
Ранее Nike временно остановила онлайн-продажи товаров на территории РФ, сославшись на отсутствие гарантии успешной доставки заказов покупателям.
В конце мая компания отказалась от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group, которой принадлежала самая большая в России сеть магазинов Nike. После этого приобрести продукцию американского производителя можно было лишь в мультибрендовых магазинах.