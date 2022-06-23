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    Экономика и санкции

    Nike окончательно уходит из России

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    12 комментариев

    Американский производитель обуви и одежды Nike заявил о намерении полностью уйти с российского рынка. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее сообщение компании.

    Ранее Nike временно остановила онлайн-продажи товаров на территории РФ, сославшись на отсутствие гарантии успешной доставки заказов покупателям.

    В конце мая компания отказалась от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group, которой принадлежала самая большая в России сеть магазинов Nike. После этого приобрести продукцию американского производителя можно было лишь в мультибрендовых магазинах.

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    Комментарии (11)

    Satyr
    По совести говоря, качество последнее время у китая ничем не хуже, а может и получше. Ну, по стоимости вообще молчу. Сам в последнее время в Декатлоне закупался, теперь видимо на Али придется.
    Ser_N0771
    А для стужи да пурги –
    Лучше лапти.

    Тагарга-матагарга,
    Что за чудо ярмарка –
    Звонкая, несонная,
    Нетрадиционная! (с) В.С. Высоцкий
    Alex000
    Только лапти, только хардкор.
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