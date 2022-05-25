    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-в

    763мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd56.97eur58.87
    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    «Ведомости»: Nike уходит из России

    1912
    3 комментария

    Производитель обуви и одежды Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ретейлера. Об этом 25 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо главы IRG Тихона Смыкова сотрудникам.

    IRG, по данным издания, будет вынуждена закрыть свои магазины по мере «исчерпания товарных запасов», компания не может организовать поставки товаров в ближайшем будущем. Представитель Nike рассказал «Ведомостям», что компания приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые отношения в России.

    Однако, по данным газеты, вся продукция Nike не исчезнет с российского рынка, потому что оптовые дистрибьюторы продолжают работать — продукция будет доступна в мультибрендовых магазинах.

    В начале марта Nike сообщил, что жители России не смогут заказывать продукцию Nike на веб-сайте и в приложении компании. Как заявили в компании, это связано с отсутствием гарантии, что товары будут доставлены покупателям.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    007_5e4d82afdecb9
    Смыс новости, не будет магазинов Nike, но купить можно будет в условном Спортмастере, собственно. Ушли так ушли.
    Тени Сварога
    Не очень-то и надо: мы и в Abibas неплохо смотрим я! 🤣
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close