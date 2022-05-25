«Ведомости»: Nike уходит из России

Производитель обуви и одежды Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ретейлера. Об этом 25 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо главы IRG Тихона Смыкова сотрудникам.

IRG, по данным издания, будет вынуждена закрыть свои магазины по мере «исчерпания товарных запасов», компания не может организовать поставки товаров в ближайшем будущем. Представитель Nike рассказал «Ведомостям», что компания приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые отношения в России.