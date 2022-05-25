«Ведомости»: Nike уходит из России

Производитель обуви и одежды Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ретейлера. Об этом 25 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо главы IRG Тихона Смыкова сотрудникам.
IRG, по данным издания, будет вынуждена закрыть свои магазины по мере «исчерпания товарных запасов», компания не может организовать поставки товаров в ближайшем будущем. Представитель Nike рассказал «Ведомостям», что компания приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые отношения в России.
Однако, по данным газеты, вся продукция Nike не исчезнет с российского рынка, потому что оптовые дистрибьюторы продолжают работать — продукция будет доступна в мультибрендовых магазинах.
В начале марта Nike сообщил, что жители России не смогут заказывать продукцию Nike на веб-сайте и в приложении компании. Как заявили в компании, это связано с отсутствием гарантии, что товары будут доставлены покупателям.