Мальчик тяжело пострадал в ДТП на тихой улице на севере Петербурга. Его сбил каршеринг

Следователи проводят проверку по факту ДТП.
Серьёзное ДТП с подростком произошло минувшим вечером в Приморском районе Петербурга. Машиной управляла молодая женщина, стало известно «Фонтанке» 23 июня.
22 июня около 19 часов у дома 4/18 по улице Щербакова (тихая улица с новостройками в районе Удельной — Озерков) 30-летняя петербурженка на каршеринговом «Рено Логане» совершила наезд на 8-летнего мальчика. Он, по предварительным данным, пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.
Мальчика с травмами доставили в городскую больницу № 19. Медики оценили его состояние как тяжёлое, «Фонтанка» писала, что он в реанимации.
Женщина-водитель в 2021–2022 годах один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки.