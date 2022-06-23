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    Мальчик тяжело пострадал в ДТП на тихой улице на севере Петербурга. Его сбил каршеринг

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    5 комментариев

    Следователи проводят проверку по факту ДТП.

    Серьёзное ДТП с подростком произошло минувшим вечером в Приморском районе Петербурга. Машиной управляла молодая женщина, стало известно «Фонтанке» 23 июня.

    22 июня около 19 часов у дома 4/18 по улице Щербакова (тихая улица с новостройками в районе Удельной — Озерков) 30-летняя петербурженка на каршеринговом «Рено Логане» совершила наезд на 8-летнего мальчика. Он, по предварительным данным, пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

    Мальчика с травмами доставили в городскую больницу № 19. Медики оценили его состояние как тяжёлое, «Фонтанка» писала, что он в реанимации.

    Женщина-водитель в 2021–2022 годах один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки.

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    Комментарии (5)

    мухомор
    Поминутный тариф шеринга и тихая улица - несовместимые понятия.
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