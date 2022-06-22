    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd53.28eur55.83
    ТЕМА ДНЯ

    40 обысков, Голощапов и Водоканал

    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Неизвестный мальчик попал в реанимацию после перехода улицы Щербакова в Петербурге

    3030
    6 комментариев

    Семилетний мальчик угодил под колеса машины, переходя улицу Щербакова в неположенном месте 22 июня. По данным «Фонтанки», авария произошла около семи вечера. Врачи спасают жизнь ребенка и надеются на то, что его родители в скором времени выйдут на связь.

    Пострадавший приехал на карете скорой помощи в Раухфуса без сопровождения взрослых. Личность его пока не установлена.

    У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение внутренних органов, врачи готовятся его оперировать. Пациент находится в реанимации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    wased
    а возраст на загривке вытатуирован надо полагать?
    Alex000
    Так не после, а во время... Или после попытки перехода.
    07A
    Бедный ребенок. Каникулы, блин. Дети без присмотра, современные бабушки и дедушки ломятся в очереди, сравнивая макдак и гамбургер, или на концерты Шевчука.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close