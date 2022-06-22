Неизвестный мальчик попал в реанимацию после перехода улицы Щербакова в Петербурге

Семилетний мальчик угодил под колеса машины, переходя улицу Щербакова в неположенном месте 22 июня. По данным «Фонтанки», авария произошла около семи вечера. Врачи спасают жизнь ребенка и надеются на то, что его родители в скором времени выйдут на связь.



Пострадавший приехал на карете скорой помощи в Раухфуса без сопровождения взрослых. Личность его пока не установлена.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение внутренних органов, врачи готовятся его оперировать. Пациент находится в реанимации.