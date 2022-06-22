Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» перестанет быть металлургическим комплексом

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 22 июня заявил, что «Азовсталь» должен продолжить работу, но уже не как металлургический комплекс. Он добавил, что территория может использоваться как промышленный парк или место отдыха.



«Важный вопрос, что делать с заводом «Азовсталь». Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.