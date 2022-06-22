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    Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» перестанет быть металлургическим комплексом

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    7 комментариев

    Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 22 июня заявил, что «Азовсталь» должен продолжить работу, но уже не как металлургический комплекс. Он добавил, что территория может использоваться как промышленный парк или место отдыха.

    «Важный вопрос, что делать с заводом «Азовсталь». Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.

    Ранее вице-премьер отметил, что завод не нужно останавливать, так как он располагает 12 тысячами рабочих мест. Степень разрушения предприятия Хуснуллин не уточнил.

    С началом спецоперации на Украине «Азовсталь» была переведена в режим «горячей консервации». Это приостановка и перевод промышленных агрегатов на тихий ход, с возможностью быстрого запуска и восстановления прежних объемов производства в будущем.

    «Фонтанка» писала, что о полном освобождении территории «Азовстали» Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая.

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    Комментарии (7)

    Дежурный по объединению
    Ну, это он умеет - заводы на металлолом сдавать.
    Свободу Лёхе!
    Там, говорят, хозяин обещал с ружьём вернуться, Хуснуллин готов посражаться за завод, которого не строил?
    Mazzzz
    Деинсталляция
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