Вице-премьер Хуснуллин считает, что завод «Азовсталь» должен продолжить работу

Предприятие «Азовсталь» в Мариуполе должно продолжить работу. Об этом 22 июня заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, как пишет РИА Новости, в правительстве склоняются к мнению, что завод не нужно останавливать, так как «Азовсталь» располагает 12 тысячами рабочих мест. Вице-премьер не уточнил степень разрушения предприятия.

С началом спецоперации на Украине «Азовсталь» была переведена в режим «горячей консервации». Это приостановка и перевод промышленных агрегатов на тихий ход, с возможностью быстрого запуска и восстановления прежних объемов производства в будущем.