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    Вице-премьер Хуснуллин считает, что завод «Азовсталь» должен продолжить работу

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    Предприятие «Азовсталь» в Мариуполе должно продолжить работу. Об этом 22 июня заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    По словам Хуснуллина, как пишет РИА Новости, в правительстве склоняются к мнению, что завод не нужно останавливать, так как «Азовсталь» располагает 12 тысячами рабочих мест. Вице-премьер не уточнил степень разрушения предприятия.

    С началом спецоперации на Украине «Азовсталь» была переведена в режим «горячей консервации». Это приостановка и перевод промышленных агрегатов на тихий ход, с возможностью быстрого запуска и восстановления прежних объемов производства в будущем.

    «Фонтанка» писала, что о полном освобождении территории «Азовстали» Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая.

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