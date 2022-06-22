    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd54.71eur57.46
    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Меры будут другими. Готовы или нет?» Калининградский губернатор ответил на заявление Литвы о военной конфронтации

    4553
    8 комментариев

    Литва готова к отключению от региональной электросети в ответ на блокирование транзита в Калининградскую область. Об этом 22 июня заявил Reuters президент Литвы Гитанас Науседа и добавил, что республика не ожидает военной конфронтации с Россией.

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ заявил, что литовцы более полугода не покупают электроэнергию у России.

    «Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе? Так и решения они принимают, забыв про всё на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями», — написал он в своем телеграм-канале. Алиханов добавил, что «меры будут другими. Готовы или нет?»

    В правительстве региона также заявили, что энергосистема Калининградской области 25 июня будет переведена в изолированный режим работы для проверки.

    Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Санкт-Петербурге нашлась компания, которая готова поставлять «санкционку» в Калининград.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Ахмат-Сила
    правильно Соловьев сказал, что нам достаточно 2-3 часа что бы вернуть Литву в состав РФ
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close