«Меры будут другими. Готовы или нет?» Калининградский губернатор ответил на заявление Литвы о военной конфронтации

Литва готова к отключению от региональной электросети в ответ на блокирование транзита в Калининградскую область. Об этом 22 июня заявил Reuters президент Литвы Гитанас Науседа и добавил, что республика не ожидает военной конфронтации с Россией.



Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ заявил, что литовцы более полугода не покупают электроэнергию у России.



«Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе? Так и решения они принимают, забыв про всё на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями», — написал он в своем телеграм-канале. Алиханов добавил, что «меры будут другими. Готовы или нет?»

